"Солнечные часы "Зодиак" уже давно являются не только символом курортного Светлогорска, но и все Калининградский области. Они обладают статусом памятника истории и культуры регионального значения, внесены в книгу рекордов Гиннеса. И потому они были с особой осторожностью демонтированы в ходе работ по реконструкции променада. Более того, генподрядчик разработал проект их реставрации, получил заключение и разрешение государственной историко-культурной экспертизы на реставрацию", — сказал Лысков.

По его словам, еще до демонтажа уникальные часы были оцифрованы и только затем сняты с променада и отправлены в калининградскую компанию, которая уже многие годы занимается работами с различными покрытиями из камня. Там все детали часов, выполненных из каменной смальты и металла, будут приведены к первозданному виду.

"После того, как променад будет реконструирован, часы займут свое прежнее место и станут радовать жителей и гостей Светлогорска, снова станут одним из самых известных на побережье мест для селфи", — отметил Лысков.

Солнечные часы "Зодиак", выполненные из каменной смальты в технике римской мозаики, были установлены в 1974 году на променаде Светлогорска. Они созданы калининградским скульптором Николаем Фроловым.

На циферблате часов диаметром 10 метров расположены символические изображения двенадцати созвездий. Угол наклона металлического стержня (гномона) равен географической широте Светлогорска, тень от него показывает московское время.

Часы также представляют ценность в качестве астрономического прибора, а за оригинальность композиции и точность отображения времени они занесены в книгу рекордов Гиннеса. Объект считается одной из самых хорошо узнаваемых достопримечательностей не только курортного города, но и всей Калининградской области. В 2022 году им присвоен статус памятника истории и культуры регионального значения.