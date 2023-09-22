"Считаю, что есть два фактора. То что здесь (Северный Кавказ — ИФ) расположен близко к Ирану, не такие большие расстояния. И также климат тут не сильно холодный. В ближайшее время многие туристы из Ирана будут приезжать сюда (в СКФО — ИФ)", — сказал Хорматолла журналистам в Кисловодске накануне.

Он отметил, что будет рад познакомиться с различными достопримечательностями в регионах Северного Кавказа, чтобы понять, какие из них будут интересны иранским туристам.

"Чем больше препятствий, которые существуют перед туристами будут устранены, тем больше их приедет", — добавил он.

В четверг первая туристическая группа из Ирана прибыла в Россию в формате групповых безвизовых поездок.

Как сообщается в пятницу на сайте правительства РФ, в течение шести дней специалисты в области туриндустрии Ирана ознакомятся с туристическими дестинациями, транспортной, гостиничной инфраструктурой и уровнем сервиса в регионах Северного Кавказа. В рамках поездки состоятся встречи с туроператорами СКФО для определения перспектив взаимодействия и формирования системы деловых отношений.

"Ознакомительный тур выступит драйвером развития туристической отрасли, будет способствовать торгово-экономическому содействию и укрепит межгосударственное взаимодействие России и Ирана", — приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Александра Новака.

Работа по организации тура по поручению Новака была проведена Минэкономразвития России совместно с АО "Кавказ.РФ".