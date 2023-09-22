Он отметил, что будет рад познакомиться с различными достопримечательностями в регионах Северного Кавказа, чтобы понять, какие из них будут интересны иранским туристам.
"Чем больше препятствий, которые существуют перед туристами будут устранены, тем больше их приедет", — добавил он.
В четверг первая туристическая группа из Ирана прибыла в Россию в формате групповых безвизовых поездок.
Как сообщается в пятницу на сайте правительства РФ, в течение шести дней специалисты в области туриндустрии Ирана ознакомятся с туристическими дестинациями, транспортной, гостиничной инфраструктурой и уровнем сервиса в регионах Северного Кавказа. В рамках поездки состоятся встречи с туроператорами СКФО для определения перспектив взаимодействия и формирования системы деловых отношений.
"Ознакомительный тур выступит драйвером развития туристической отрасли, будет способствовать торгово-экономическому содействию и укрепит межгосударственное взаимодействие России и Ирана", — приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Александра Новака.
Работа по организации тура по поручению Новака была проведена Минэкономразвития России совместно с АО "Кавказ.РФ".