«Продажи гостиничных номеров через онлайн трэвел-агентства (ОТА) постепенно восстанавливаются после ухода в марте 2022 года сервиса Booking.com. По данным экспертов, сейчас на российском рынке два лидера – «Яндекс.Путешествия» и Ostrovok.ru. Но около половины номеров отели продают напрямую, а доля агрегаторов растет не так быстро, как ожидалось», — говорится в сообщении.

Как считает руководитель комитета РСТ по инфраструктурным проектам, генеральный директор компании Cronwell Development Алексей Мусакин, рынок онлайн-бронирования отелей все еще в процессе трансформации, так как новым лидерам пока не удалось получить всю долю, которую ранее занимал Booking.com.

Кроме того, растет серый рынок, аренда квартир. Так, по статистике Санкт-Петербурга, максимальное число бронирований в прошлом году пришлось не на «Яндекс» и Ostrovok.ru, а на порталы «Авито.ру» и «Суточно.ру». Сейчас на все OTA, по разным оценкам, приходится до 40% рынка онлайн-бронирований средств размещения, а Booking занимал не менее 70%.

Как отметил основатель платформы для управления отелем TravelLine Александр Галочкин, после ухода Booking.com большинство туристов обратились в гостиницы напрямую.

«Это был период резкого перекоса в сторону прямых бронирований в отелях — на сайтах, по телефону или непосредственно на стойках администрации, доля таких заказов достигала 70%. Было очевидно, что долго так продолжаться не может, и действительно перекос стал уменьшаться. Сейчас доля таких заказов, по данным нашего сервиса, составляет 47%, ОТА – 53% от общего объема», — сказал эксперт.

По его словам, среди наиболее популярных сервисов, на которые приходится более половины всех бронирований онлайн – «Яндекс.Путешествия» и Ostrovok.ru.

По данным TravelLine, летом 2023 года «Яндекс» обогнал по доле Ostrovok.ru, за год увеличив свою долю почти вдвое – с 8,1% прошлым летом до 15% в июне-августе 2023-го. Лидировавший в прошлом году Ostrovok.ru снизил долю до 14,5%.

В пятерке популярных сервисов для поиска размещения по итогам лета-2023 оказались также Acase.ru (4,4%), входящий в «Академсервис», Bronevik.com (4,4%), ставший частью МТС Travel, и Zabroniryi.ru (3,9%).

Галочкин также сообщил, что за последний год отели активно подключаются к модулям бронирования, которые повышают прямые продажи на сайте гостиницы.

По данным гостиничного консолидатора Bronevik.com, число отелей и других объектов размещения в России, которые открыли продажи номеров онлайн через агрегаторы, с января по сентябрь 2023 года увеличилось на 37%. Активнее всего цифровизация продаж происходит среди кемпингов и глэмпингов. Лидеры по скорости подключения отелей – Республика Алтай, Дагестан и Чувашия, где число объектов, доступных онлайн, удвоилось.

В марте 2022 года Booking.com, а также сервис по бронированию частного жилья для туристов Airbnb прекратили работу в России. По оценкам экспертов, в общем объеме онлайн-бронирований отелей на российском рынке Booking.com принадлежала наибольшая доля, которая составляла, по разным данным, от 60 до 70%.