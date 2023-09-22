"Изменения на курорте затронут все сферы. Уже сейчас мы меняем концепцию: разработан новый брендбук, включая логотип, утвержден дизайн-код. Концепция построена вокруг космической тематики", — говорится в сообщении.

Отмечается, что выбор космоса связан со Специальной астрофизической обсерватория Российской Академии наук, расположенной неподалеку от курорта. Обсерватория является крупнейшим российским астрономическим центром наземных наблюдений объектов вселенной.

Кроме того, все трассы и канатные дороги курорта уже имеют названия, связанные с космосом.

Курорт "Архыз" открылся в Карачаево-Черкесии в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна работают более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, 8 канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.

1 марта 2023 года краснодарское ООО "Горные вершины" стало победителем конкурса на покупку курорта "Архыз", предложив 24,2 млрд рублей.

Компанией утвержден мастер-план, который предполагает постройку на территории ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Зеленчукском и Урупском районах Карачаево-Черкесии новых туристических деревень. В частности, в дополнение к существующим деревням Романтик и Лунная поляна планируется создать деревни Дукка, Фестивальная, Дукка 2000 и Пхия (проектирование последних двух планируется после 2030 года). Все шесть деревень смогут вмещать 15 тыс. гостей.

Кроме того, к 2030 году на курорте будет введено в эксплуатацию более 8 тыс. мест размещения категорией не ниже "3 звезды", а также зоны общественного питания на 3 тыс. посадочных мест.

Мастер-план предполагает, что в 2027 году в эксплуатацию дополнительно введут около 30 км горнолыжных трасс общей площадью более 115 га, из которых 100 га — с системой искусственного снегообразования. Также на курорте построят шесть новых канатных дорог.

Таким образом, к 2027 году общая протяженность трасс курорта "Архыз" составит более 57 км, а количество канатных дорог — 14.

Планируется, что уже в 2027 году турпоток на "Архыз" вырастет до 1,5 млн гостей.