"Бесплатные показы фильма и тематические мероприятия с участием съемочной группы пройдут в муниципальных кинотеатрах города, школах и в Сочинском Государственном университете", — подчеркивает пресс-служба.

Картина создана по инициативе и при поддержке горного курорта "Роза Хутор". Автор фильма — тележурналист Дмитрий Кузьмин.

"В этом году отмечается 80-летняя годовщина завершения одного из самых долгих и кровопролитных сражений Второй мировой войны — Битвы за Кавказ. Она продолжалась 442 суток (с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г.), и вошла в историю военного искусства как комплекс оборонительных и наступательных операций, проведенных на обширной территории в наиболее сложных условиях", — отмечается в сообщении.

Кинофильм "Выше неба, выше гор. Битва на перевалах" создавался в память о героизме участников этого сражения и тружеников тыла. Все события и истории, включенные в ленту, имеют документальную основу. Съемки проходили на местах бывших боевых действий в 1942-1943гг.: в Ростове-на-Дону, Сочи, Туапсе, Сухуме, абхазском горном селе Псху, на перевалах Аишха, Санчара и в районе Семашхо.

"В фильме использованы собственные съемки творческой группы, а также фрагменты кинохроники, снятой на местах боевых действий фронтовыми операторами из собрания Российского Государственного Архива кинофотодокументов (РГАКФД, г. Красногорск), кадры немецкой фронтовой кинохроники, музыка и песни 30х-40х годов", — отмечается в сообщении.

"Наш курорт развивается в соответствии со стратегией устойчивого развития, которая также предполагает сохранение исторического наследия региона. Мы инициировали создание документального фильма о Битве за Кавказ не только потому, что она изменила ход Великой Отечественной войны. Еще она оказала прямое влияние и на жизнь маленького горного поселка, его жителей, дорогого нам места, где потом прошла Олимпиада, где сейчас работают известные курорты, в том числе "Роза Хутор". Благодаря героям 20-ой горной дивизии, насмерть стоявшим на перевалах Аишхо и Псеашхо, враг сюда не дошел. Спустя 80 лет мы стремимся сохранить память о героях и событиях тех лет для будущих поколений", цитирует пресс-служба генерального директора курорта "Роза Хутор" Александра Белокобыльского.

По его словам, курорт "Роза Хутор" принял решение передать ленту администрации Сочи для демонстрации в рамках памятных мероприятий в честь 80-летия Битвы за Кавказ. Ленту планируется показать в школьных учебных заведениях города, Сочинском Государственном Университете, в муниципальных кинотеатрах города в октябре. Картину можно будет также увидеть и на самом курорте на площадке Лектория Горного клуба "Спорт-марафон". Все показы будут бесплатными.