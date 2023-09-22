"23 сентября на территории АНО СОЦ "Юность" на общем пространстве праздника: выступление байкеров с трюками на мотоциклах, фаер-шоу, катание на мотоциклах, лучный тир, метание ножей, фотозоны, выставка военной техники, выступление музыкальных и танцевальных коллективов, мастер-классы, торговля ремесленными товарами, фермерскими продуктами и другое", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также запланирован кулинарный поединок по приготовлению плова.

По данным пресс-службы, на фестивале даст концерт дагестанский национальный ансамбль "Имамат".

Фестиваль "Плов — это вам не рисовая каша!" уже несколько лет проводится в Дагестане. Организатор мероприятия в Псковской области — Ассоциация туроператоров и туриндустрии Северо-Запада "Астур".

По словам президента ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада "Астур" Гелены Самохваловой, узнав об этом фестивале в Дагестане, она решила организовать его и в Псковской области.