"Самолёт пока будет оставаться на поле до момента его транспортировки. На это может потребоваться несколько месяцев, поэтому на воздушном судне необходимо выполнить работы по хранению", — говорится в сообщении.

Вокруг самолёта сейчас устанавливается ограждение, оно будет готово к концу текущей недели. Самолёт круглосуточно находится под надзором охранного предприятия.

По предварительной технической оценке специалистов, воздушное судно в хорошем состоянии, не имеет серьезных повреждений и в будущем, скорее всего, сможет выполнять полёты. В процессе посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта, незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси. Была выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем.

С самолета сняты речевой и параметрический самописцы. Надувные трапы отправлены в Екатеринбург в авиационный технический центр, после их обслуживания они будут установлены обратно на борт.

Для устойчивого положения на грунте были подготовлены деревянные платформы, на которые установили самолёт.

На месте работают три инженера авиационного технического центра авиакомпании. Они пробудут до окончания работ и консервации самолёта. Дополнительные работы по диагностике будут выполнять ещё два специалиста.

Как сообщалось, самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он приземлился на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области, никто из находившихся на борту не пострадал.

По данным ГУ МЧС по региону, на борту находилось 167 человек, в том числе 23 ребенка и 6 членов экипажа.

Пресс-служба правительства Омской области со ссылкой на транспортную прокуратуру сообщала, что экстренная посадка связана с отказом гидросистемы. Отмечалось, что топлива должно было хватить до Новосибирска, однако самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома.

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявлял журналистам, что самолет будет восстановлен, транспортировка станет возможна не раньше, чем через месяц.