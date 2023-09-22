При этом половина рейсов в этой воздушной гавани приходится на авиакомпанию British Airways.

На второй строчке находится международный аэропорт Джона Кеннеди (Нью-Йорк), более трети рейсов в котором выполняет Delta Air Lines.

На третьем месте находится амстердамский Схипхол, основной авиакомпанией которого выступает KLM-Royal Dutch Airlines (53%).

Далее следуют международный аэропорт Куала-Лумпур, который является самым развитым по сети воздушного сообщения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, токийский Ханэда, Франкфуртский международный аэропорт и международный аэропорт Стамбула.

"Лидирующая двадцатка мировых авиахабов демонстрирует равномерное распределение развитости сети воздушного сообщения: шесть ведущих аэропортов расположено в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, шесть — в Северной Америке и семь — в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — отмечается в отчете Megahubs 2023.