"Всего через автомобильный пункт пропуска сегодня в Приморский край приедут 64 человека в составе четырех туристических групп", — процитировали в сообщении главу краевого агентства по труизму Арсения Крепского.

Первые списки туристов из Китая поступили в ведомство в четверг 21 сентября. Утром первая группа пересекла границу через погранпереход Хуньчунь — Краскино. Еще три группы прибудут в Приморье до конца рабочего дня.

В Приморье с января по июнь этого года побывали около 1,1 млн туристов, что на 13% больше, чем за тот же период 2022 года. Ранее Крепский сообщал, что с февраля по июль этого года Приморье посетили более 36 тыс. туристов из Китая.

Как сообщалось, Минэкономразвития России ранее объявил о запуске с 1 августа групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем. В середине августа из Приморья в Китай отправились первые группы — через автомобильный пункт пропуска Краскино прошли сразу 162 человека в составе девяти групп.

Соглашение о безвизовых групповых турпоездках было подписано правительствами Китая и России в феврале 2000 года. Действие соглашения было приостановлено в январе 2021 года из-за пандемии коронавируса и возобновлено 20 февраля 2023 года.