"В рейтинге известного сервиса бронирования северная столица входит в тройку лидеров по количеству резервирований с сентября по ноябрь. А исследовательский центр портала по поиску работы изучил планы россиян на осенние отпуска и пришел к выводу: Санкт-Петербург — на первом месте по востребованности", — говорится в сообщении.

Официальный туристский портал Visit Petersburg со своей стороны предлагает туристам во время визита в город посетить зрелищные события, вроде Осеннего праздника фонтанов в Петергофе, а также уделить внимание гастрономии и попробовать осенние блюда — тыквенный суп, пирог с брусникой, жареные лисички, напитки из трав.

Как сообщалось, за первую половину 2023 года Петербург посетили 4 млн туристов, что на 10% выше показателя прошлого года.