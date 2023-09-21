«Летний сезон для Псковской области был успешным. По аналитическим данным комитета, нас посетили более 215 тыс. туристов, это примерно на 10% больше, чем годом ранее. В основном в регион едут туристы с культурно-познавательными целями», — рассказала она на пресс-конференции в четверг.

Как отметила Егорова, в Псковской области активно развивается гастротуризм, оборудуются новые экологические тропы.

«Так как область насчитывает более 3,5 тыс. озер, то успешно развивается и пляжный туризм. Благодаря грантовой поддержке в рамках нацпроекта по туризму была обновлена пляжная инфраструктура, и этот вид отдыха очень пользовался спросом», — пояснила она.

Также в Псковской области строится все больше некапитальных объектов размещения – кемпингов и глэмпингов, а бизнес активно включается в создание круглогодичных курортов, например, Мальская долина в Печорском районе.