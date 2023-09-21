«Мы видим, что за последние несколько лет сформировался устойчивый спрос и интерес к республике Дагестан, о чем свидетельствует растущий турпоток. На сентябрь 2023 года турпоток в республику составил 1 млн 285 тыс. За аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 1 млн 141 тыс., то есть в 2023 году уже на 140 тыс. больше», — сказал он на пресс-конференции в четверг.

Как отметил Габибуллаев, наибольшей популярностью у туристов пользуются пещера «Нохъо», которую за летний сезон посетили порядка 100 тыс. туристов и мультимедийный фонтан в Дербенте.

Кроме того, в республике активно развиваются сапсерфинг, сплавы по рекам, конные прогулки, горные турмаршруты, инфраструктура для пешеходного туризма. В частности, ведется работа совместно с Краснодарским краем и субъектами СКФО по созданию межрегионального пешего маршрута «Кавказская тропа» протяженностью в 1,5 тыс. километров.