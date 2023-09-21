"Мы давно хотели провести мероприятие под эгидой Дня туризма в формате ярмарки, это позволит максимально полно представить все богатство Северо-Запада и Петербурга, его туристского центра", — цитирует пресс-служба главу комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнеева.

Для посетителей будут также работать лектории и мастер-классы, выступать артисты уличных театров, джазовые коллективы, кавер-банды.

Уточняется, что у каждого выходного дня, приходящегося на время ярмарки, будет свой акцент: от историко-культурного до образовательного.

27 сентября на Манежной площади отметят Всемирный день туризма.

Ранее сообщалось, что около 35% туристов после посещения Петербурга продолжают поездку по маршрутам "Серебряного ожерелья". Особенной востребованностью у туристов пользуются Выборг, Калининград, Псков, Вологда, Печоры, Великий Новгород, Ивангород.

Межрегиональный туристический проект "Серебряное ожерелье" объединяет сеть маршрутов по регионам Северо-Запада России, где сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Реализуется с 2012 года. В 2023 году столицей "Серебряного ожерелья" стал город Сольвычегодск Архангельской области.