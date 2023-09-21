"В текущем году краевой дорожный фонд имеет рекордное значение и превышает 18 млрд рублей. В частности, запланировано привести в нормативное состояние более 400 км дорог местного и около 300 км дорог регионального значения", — сказал Штепа.

По его словам, Ставрополье "планомерно продолжает ремонт дорог, имеющих большую социальную значимость" для населенных пунктов региона. Вместе с обновлением дорожной сети проводится, в том числе, укрепление обочин, обустройство участков дорог для повышения безопасности движения.

Работы, уточнил министр, проводятся в рамках региональной программы "Развитие транспортной системы", а также национального проекта "Безопасные качественные дороги".

"Ставрополье — один из лидеров в стране по реализации данного национального проекта. Доля региональных дорог в крае, соответствующих современным нормативам, составляет более 80%, что превышает плановые значения", — отметил министр.

Благодаря нацпроекту в крае приведут к нормативу 65 объектов общей протяженностью более 170 км. На это выделено свыше 3,6 млрд рублей, из которых более 1 млрд рублей из федерального бюджета.