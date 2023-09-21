«Нам тоже интересно развивать сервис «все включено». Мы сейчас строим и развиваем несколько курортов – «Мамисон» в Северной Осетии и начинаем активно двигаться в сторону строительства Каспийского кластера в Дагестане. Я думаю, что как раз формат «все включено» без алкоголя может быть очень интересен и востребован на Каспийском море», — сказал он на пресс-конференции в четверг.

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Каспийский прибрежный кластер» — проект по созданию рекреационной инфраструктуры на территории, прилегающей к пляжной линии вдоль городов Махачкала, Дербент, Каспийск, Избербаш. Ожидается, что курорт сможет принять первых туристов в 2026 году и в дальнейшем ежегодно привлекать в Дагестан более 200 тыс. туристов.

Как отметил председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Христофор Константиниди, российские туристы любят формат отдыха «все включено», поэтому этим летом на Черноморском побережье были популярны именно такие отели.

«Многие наши туристы этим летом, выбирая пляжный отдых на юге России, отдавали предпочтение формату «все включено». Так, в Крыму, в Краснодарском крае, в частности в Анапе, загрузка у тех, кто качественно и грамотно работает, за три летних месяца составила более 90%», — пояснил он.