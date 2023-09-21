"Все девять сезонов с нами вместе завершает двухдневный праздник Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки", — сказала она на пресс-конференции в "Интерфаксе" в четверг.

Фестиваль пройдет в субботу и воскресенье в Павловском парке. Большинство выступлений состоятся на открытом воздухе, среди артистов будут как мэтры джаза, так и молодые музыканты и коллективы.

Два концерта дадут в Розовом павильоне. Так, в субботу "Чижик джаз квартет" исполнит оригинальную музыку в стилях свинг, фанк и соул.

В воскресенье фестиваль завершится выступлением народного артиста России, основателя Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки Давида Голощёкина с ансамблем.

По словам Дементьевой, именно произведение Голощёкина "Колыбельная осенних ритмов" в свое время натолкнуло на идею создания фестиваля.

"Оно так хорошо укладывалось на структуру Павловского парка: не секрет, что Павловск — это гармония, и джаз оказался совершенно неожиданным по своему созвучию с Павловским парком, его осенним видом", — сказала Дементьева.

Голощёкин со своей стороны сообщил, что видит в фестивале еще одну площадку для популяризации джаза, чем он, по собственному признанию, занимается почти 35 лет.

"Программа этого фестиваля настолько насыщенная и разнообразная — она знакомит со всеми оттенками джазового искусства. Это очень ценно мне как джазовому просветителю. Джаз — настолько разнообразное искусство на сегодняшний день, и мне хотелось бы, чтобы (в филармонию) не просто приходили люди, которые любят джаз, а чтобы они больше узнавали: каков джаз, какие направления, какие корифеи существовали и существуют сегодня, что представляет из себя репертуар популярного джаза", — сказал Голощёкин.

Выступления в оба дня фестиваля начнутся в 13:00 на Площади гуляний и II Большом круге. У павильона "Вольер" с 13:30 будут давать танцевальные мастер-классы под джазовую музыку. У павильона "Пиль-башня" концерты начнутся в 14:00.

Гости фестиваля смогут услышать джазовых инструменталистов Павла Чижика, Дениса Кириллова, Юлию Касьян, Елену Даник, Йоля Гонсалеса, Михаила Шипова, а также коллективы City music band, Chizhik-jazz-quartet, De Manera Virtuosa, Petruсchiani Quartet и шоу-оркестр "Бит Джус".