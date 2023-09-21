"На горе Казбек начата поисково-спасательная операция. Группа альпинистов из 11 человек, совершавшая восхождение на вершину горы Казбек, на высоте 3100 метров попала под камнепад. Одна из ее участниц получила серьезные травмы. Группа, включающая альпинистов из разных городов России, не была зарегистрирована в МЧС России", — говорится в сообщении.

На помощь туристам выдвинулись две группы спасателей из восьми человек. "Информация о происшествии поступила в экстренную службу от третьего лица, имеющего с ней связь. По счастливой случайности на горе Казбек завершали тренировочный спуск трое спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. На данный момент они изменили свой маршрут и направились на помощь к потерпевшим бедствие альпинистам. Также к ним на помощь выдвинулась вторая группа спасателей из пяти человек", — говорится в сообщении.