«Итоги летнего сезона показывают, что у нас было кратное увеличение турпотока на Северный Кавказ. Так, за лето курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии принял более 230 тыс. гостей, это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, обычно считалось, что «Эльбрус» — зимний курорт, но в августе его посетили больше туристов, чем в январе или феврале. Этим летом на курорте также был побит рекорд дневной посещаемости», — рассказал он на пресс-конференции в четверг.

Как отметил Тапаев, турпоток на курорт «Архыз» в Карачаево-Черкессии этим летом вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы наблюдаем новую тенденцию, когда туристы стали чаще бронировать летний отдых в горах. Не в последнюю очередь это происходит и потому, что активно развивается туристическая инфраструктура – конные прогулки, восхождения, событийный туризм», — пояснил он.

Тапаев добавил, что Северный Кавказ активно развивает экотуризм, в частности организует современные экотропы на курортах «Ведучи» и «Эльбрусе».

«Это будут современные красивые маркированные экотропы с мостиками, переходами, скамейками», — сказал он.

В свою очередь, директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общество Наталия Белякова отметила, что Кавказ и Алтай – это самые популярные направления для экотуризма в этом году.

«Это четверть от всех туров экологической направленности. Второе место занимают Камчатка и Карелия, замыкают тройку Сахалин и Курильские острова», — заключила она.