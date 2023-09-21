«По итогам первой поездки группы из Ирана мы проведем экспертные консультации, чтобы обсудить технические детали оформления документов на безвизовые поездки и донастроим все процессы. Ожидаем, что к концу года с учетом старта безвизового режима в Россию из Ирана приедут более 60 тыс. туристов», — сказала она.

Делегация из Ирана прилетела в Россию в рамках группового безвизового соглашения между странами в ночь с 20 по 21 сентября. Гости проведут неделю на Северном Кавказе.

Как отметила Григорян, для того, чтобы поездка состоялась, компании должны заблаговременно обменяться списками туристов, оформленных в соответствии с правилами соглашения.

«Иранская сторона оформила список тургруппы, передала его российскому туроператору, после чего российской стороной было оформлено подтверждение о приеме. Все эти документы, содержащие информацию о туристах, заверенные уполномоченными органами координации, предъявляются представителям пограничного контроля на границе обеих стран для подтверждения безвизового статуса туристов», — пояснила она.

В Минэкономразвития подчеркнули, что туроператоры обеих стран обязательно должны находиться в списках туристических организаций, которые имеют право на реализацию безвизового соглашения. В список аккредитованных для работы в рамках соглашения вошли 260 российских туроператоров из 35 регионов. В списках иранских организаций – 83 туроператора из 11 регионов.

Россия и Иран заключили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках 1 июля 2021 года. В его рамках граждане двух стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп от 5 до 50 человек на срок не более 15 дней. Введение документа в действие было отложено из-за пандемии. Как заявляли в Минэкономразвития, он заработал 1 августа 2023 года.