Среди бастующих — учителя, врачи и сотрудники транспортной сферы.

В стране значительно нарушена работа общественного транспорта. В частности, сокращенный рабочий день объявили железнодорожники и водители автобусов. В Афинах на время забастовки не работает метро. Паромные переправы также работают с ограничениями. Некоторые дороги в стране перекрыты протестующими. При этом, авиатранспорта ситуация не коснулась.

Занятия в четверг отменены во многих школах, сокращено количество работающего персонала в больницах.

Новый законопроект, в том числе предполагает разрешить сотрудникам, работающим полный день, иметь вторую работу и работать до 13 часов в день. Кроме того, предлагается разрешить работодателям вводить шестидневную рабочую неделю. Помимо этого, законопроект позволяет увольнять сотрудника в течение первого года его работы без предупреждения.

В правительстве Греции считают, что такие меры позволят устранить незадекларированную работу и повысить занятость в целом. Противники законопроекта уверены, что он является посягательством на права трудящихся и создают "варварские" условия труда.