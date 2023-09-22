"Треккинг становится все более востребованным видом активного отдыха во многих странах мира. Наша страна обладает намного большим потенциалом для развития целой сети треккинговых маршрутов. В настоящее время мы работаем над концепцией развития треккинга в России, Сахалин рассматривается как один из ключевых регионов для создания треккингового маршрута национального значения", — цитирует пресс-служба Казиеву.
Стороны обсудили возможные варианты для создания треккингового маршрута национального значения на территории Сахалина.
"В России направление треккинг-туризма только начинает развиваться. Замечательно, если одна из первых троп появится именно на Сахалине. Мы рассматриваем возможность создания маршрута вокруг Тонино-Анивского полуострова (на юге Сахалина — ИФ). Финальной точкой путешествия станет площадка, с которой откроется красивый вид на знаменитый маяк Анива", — приводит пресс-служба слова министра туризма.
Он добавил, что на этом маршруте через каждые 30-35 км пути предстоит построить объекты размещения туристов.
По данным пресс-службы, протяженность стандартного треккинг-маршрута составляет от 100 до 140 км, его прохождение занимает от трех до пяти дней.
Климатические условия Сахалинской области позволят проводить подобные походы не только в летне-осенний период, но и зимой — подготовленные туристы смогут пройти его на снегоступах, отметил Лазарев.
Заброшенный маяк Анива — один из самых труднодоступных маяков России: круглая бетонная башня высотой 40 метров над уровнем моря, построен в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива, на самой южной точке Сахалина. Пользуется большой популярностью у туристов, которых туда доставляют на моторных лодках и катерах.