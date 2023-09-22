Потенциал Сахалинской области для организации треккинга и развития пешеходного туризма в регионе обсудили министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев и руководитель секции по вопросам развития туризма на Северном Кавказе и Дальнем Востоке Экспертного совета Комитета Госдумы по туризму, проректор по специальным проектам и внешним связям Московского университета "Синергия" Сааду Казиева.

"Треккинг становится все более востребованным видом активного отдыха во многих странах мира. Наша страна обладает намного большим потенциалом для развития целой сети треккинговых маршрутов. В настоящее время мы работаем над концепцией развития треккинга в России, Сахалин рассматривается как один из ключевых регионов для создания треккингового маршрута национального значения", — цитирует пресс-служба Казиеву.

Стороны обсудили возможные варианты для создания треккингового маршрута национального значения на территории Сахалина.

"В России направление треккинг-туризма только начинает развиваться. Замечательно, если одна из первых троп появится именно на Сахалине. Мы рассматриваем возможность создания маршрута вокруг Тонино-Анивского полуострова (на юге Сахалина — ИФ). Финальной точкой путешествия станет площадка, с которой откроется красивый вид на знаменитый маяк Анива", — приводит пресс-служба слова министра туризма.

Он добавил, что на этом маршруте через каждые 30-35 км пути предстоит построить объекты размещения туристов.

По данным пресс-службы, протяженность стандартного треккинг-маршрута составляет от 100 до 140 км, его прохождение занимает от трех до пяти дней.

Климатические условия Сахалинской области позволят проводить подобные походы не только в летне-осенний период, но и зимой — подготовленные туристы смогут пройти его на снегоступах, отметил Лазарев.

Заброшенный маяк Анива — один из самых труднодоступных маяков России: круглая бетонная башня высотой 40 метров над уровнем моря, построен в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива, на самой южной точке Сахалина. Пользуется большой популярностью у туристов, которых туда доставляют на моторных лодках и катерах.