"Транспортным средствам с российскими номерами с 13 сентября запрещен въезд в Эстонию. Однако в отношении уже находящихся в Эстонии транспортных средств с российскими номерами мы не будем вносить никаких изменений в закон, а будем применять действующие на данный момент правовые нормы", — сказал в четверг журналистам министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Lauri Laanemets).

Он сообщил, что жители Эстонии обязаны в течение пяти дней зарегистрировать ввезенное в страну для собственных нужд транспортное средство в местном регистре, а иностранец должен зарегистрировать свой автомобиль в том случае, если пользуется им в Эстонии в течение года.

Глава МВД добавил, что при вывозе автомобиля требуется оплатить налог и пошлину. "Для автомобилей стоимостью 20 000 евро таможенная пошлина составит около 2 тыс. евро, а налог с оборота — 4 400 евро", — сказал Ляэнеметс.