Путь длиной в 378 км, соединяющий два туристических центра штата Флорида, займет 3,5 часа, при этом максимальная скорость экспресса на биодизельном топливе будет достигать 200 км/ч.

Владелец Brightline, американская инвестиционная компания Fortress Investment Group, вложила в проект $5 млрд и рассчитывает, что годовой объем перевозок составит 8 млн человек.

Выбранный оператором маршрут является идеальным для запуска скоростного сообщения, считает Джон Ренне, директор Центра городских и экологических решений Атлантического университета Флориды. По его словам, каждый год 40 млн жителей штата и туристов совершают поездки между Майами и Орландо, при этом 90% передвигаются на автомобиле.

Если проект Brightline окажется успешным, станет возможным запуск других экспрессов между крупными городами, находящимися на расстоянии 300-500 км друг от друга, добавляет Ренне.

До этого единственным скоростным маршрутом в США была железнодорожная линия Acela между Бостоном и Вашингтоном, которую обслуживает государственный оператор Amtrak.

Стоимость билетов туда и обратно на экспресс Brightline составит $158 для бизнес-класса и $298 для первого класса. Семьи и другие путешествующие вместе пассажиры смогут приобрести четыре билета в оба конца за $398.

Поездка по аналогичному маршруту на машине обойдется дешевле, в $140-$190, однако удобства, доступные только в поезде, оправдывают дополнительные расходы, подчеркнул глава Brightline Майк Рейнингер. Новый экспресс безопаснее и экологичнее автомобиля, а также предоставляет возможность свободно распоряжаться временем в пути, отметил он.