"Уже определены якорные резиденты, которые планируют реализовать на территории ОЭЗ инвестпроекты финансированием 29 млрд рублей. В их числе — строительство всесезонного семейного бальнеологического курорта, санаторного курортного комплекса "5 звезд", а также двух гостиничных комплексов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что общий номерной фонд составит 2,2 тыс., также появится более 1,7 тыс. рабочих мест.

Для работы в сфере гостеприимства и медицинского туризма будут привлекаться выпускники местных учебных заведений: Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ, Ставрополь), Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ, Ставрополь) , Кисловодского медицинского колледжа, Межрегионального медицинского колледжа и других профильных учреждений.

"Создание новой ОЭЗ на Северном Кавказе будет направлено на формирование на Кавказских Минеральных Водах современного туристического кластера с медицинским центром международного уровня благодаря эффективному использованию природных лечебных ресурсов региона и его рекреационного потенциала", — приводятся в сообщении слова заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вахрукова.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщало, что три площадки в городах Кавминвод планируется включить в особую экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа, создаваемую на Ставрополье — "Солнечная долина" в Кисловодске, гора Развалка в Железноводске и Пятигорске".