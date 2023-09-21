Отмечается, что общий номерной фонд составит 2,2 тыс., также появится более 1,7 тыс. рабочих мест.
Для работы в сфере гостеприимства и медицинского туризма будут привлекаться выпускники местных учебных заведений: Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ, Ставрополь), Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ, Ставрополь) , Кисловодского медицинского колледжа, Межрегионального медицинского колледжа и других профильных учреждений.
"Создание новой ОЭЗ на Северном Кавказе будет направлено на формирование на Кавказских Минеральных Водах современного туристического кластера с медицинским центром международного уровня благодаря эффективному использованию природных лечебных ресурсов региона и его рекреационного потенциала", — приводятся в сообщении слова заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вахрукова.
Ранее Минэкономразвития РФ сообщало, что три площадки в городах Кавминвод планируется включить в особую экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа, создаваемую на Ставрополье — "Солнечная долина" в Кисловодске, гора Развалка в Железноводске и Пятигорске".