На внутренних авиалиниях пассажиропоток составил 2 млн 867,100 тыс. человек, увеличившись на 15,5% по сравнению с прошлогодними показателями. Пассажиропоток на международных рейсах вырос на 30,4%, было перевезено 71 тыс. 128 человек.

По итогам августа 2023 года пассажиропоток аэропорта увеличился на 11,5%, составив 587 тыс. 358 человек.

На внутренних воздушных линиях за месяц было обслужено 573 тыс. 956 пассажиров, что на 11,8% превышает аналогичный показатель 2022 года. На международных авиалиниях в августе пассажиропоток составил 13 тыс. 402 пассажира, прирост — на 1,7%.

Компания связывает рост пассажиропотока в августе с увеличением числа рейсов в Москву и Санкт-Петербург, а также появлением нескольких новых маршрутов в города России.

По итогам 2022 года пассажиропоток аэропорта Храброво составил 3,74 млн человек

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.