"В настоящий момент нет никаких предпосылок для введения жестких каких-либо ограничительных мероприятий, и они не предвидятся", — сказала Горелов на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что практически у всех граждан РФ есть поствакцинальный или постинфекционный иммунитет.

"Люди обычно боятся жестких ограничительных мероприятий, карантинов. Повторю, что никаких основания для их введения в настоящий момент нет, и вряд ли они появятся в этом эпидсезоне", — подчеркнул Горелов.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, опубликованным во вторник, показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,2 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48%. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране.

При этом в Роспотребнадзоре заявили, что в России в настоящий момент не планируется вводить ограничительные меры на фоне роста заболеваемости коронавирусом. "В настоящее время вводить ограничительные меры, такие, как например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период", — сообщили в пресс-службе ведомства.