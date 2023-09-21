"В августе мы публиковали информацию о том, что в охотхозяйстве "Лесовод" у медведицы пять медвежат. Сейчас медвежата подросли, и их оказалось не пять, а шесть", — говорится в сообщении.

Охотхозяйство расположено в Килемарском районе республики.

По данным специалистов, появление на свет одновременно такого большого количества медвежат — уникальный случай. Обычно у медведицы рождается от одного до трех детенышей.

"В прошлом году в этом же хозяйстве фотоловушка зафиксировала четыре медвежонка у одной медведицы", — добавили в департаменте.

Всего же в лесах Марий Эл в настоящее время насчитывается около 1 тыс. бурых медведей.

"По данным учетных работ 2023 года, численность медведя бурого составляет 991 особь. Для сведения, численность медведя бурого в 2022 году — 969", — говорится в сообщении.