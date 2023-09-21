«В сентябре всегда наступает затишье, потому что 60% туристов отдыхают и вообще путешествуют летом. У нас в лидерах экскурсионный Санкт-Петербург, но и там высокий сезон – лето. При этом продажи в экскурсионном сегменте сейчас на 20% выше прошлогодних показателей», – сообщил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Он отметил, что объемы продаж по Петербургу в прошлом сентябре упали в 2,5 раза к августу, по Краснодарскому краю – вдвое, Золотое кольцо показало чуть меньшее падение объемов – на 25%.

Ромашкин напомнил, что на результаты осени 2022 года во многом повлияло объявление частичной мобилизации, и с конца сентября-в октябре был большой процент аннуляций.

На первом месте по продажам у «Дельфина» Петербург, на втором – Казань, далее Калининградская область, на четвертом – Золотое кольцо, замыкает пятерку лидеров Москва.

По словам Ромашкина, в этом году стоимость экскурсионных туров выросла на 12-14% по всем направлениям. «Но сейчас сложно предсказать, как могут измениться цены ближе к концу года», – заключил он.

Директор департамента продукта и бронирования компании «Мультитур» Евгения Кизей сообщила, что осенью особой популярностью пользуются туры в Калининград, Санкт-Петербург и Дагестан, а также круизы на теплоходах из Москвы.

«Особой разницы в выборе направлений по сравнению с прошлым годом не отмечаем. Средняя продолжительность поездок 3-4 дня. В целом наблюдаем рост продаж экскурсионных туров, но небольшой – 10-15%. Сейчас активно продаются туры на ноябрьские праздники и осенние школьные каникулы», – сказала она.

В компании «Алеан» наблюдают спрос на осенние экскурсионные туры на уровне прошлого года. По объемам в топе – Калининград, Северный Кавказ, Казань, глубина бронирований – месяц-полтора. По сравнению с осенью 2022 года значительно вырос спрос на Калининградскую область (плюс 69%), Адыгею (плюс 45%). Из ближнего зарубежья заметен интерес к экскурсионным турам в Белоруссию (плюс 59%).

«Традиционным спросом пользуются живописные направления, ассоциирующиеся с золотой осенью: Карелия, города Золотого кольца, Санкт-Петербург с пригородами, Байкал. Также в сентябре, пока открыт купальный сезон, сохраняется стабильный спрос на Дагестан. И на зиму уже бронируют Карелию, Калининград и Байкал», – заключила коммерческий директор Оксана Булах.