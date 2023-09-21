В субботу, первый день фестиваля, на Монастырской площади будут работать лекторий и выставка, знакомящая с разнообразием птиц Мещеры, а вечер завершится большим концертом артистов Рязанской областной филармонии.

В воскресенье культурная программа будет организована в лесной зоне, где гостям предложат посетить ярмарку и мастер-классы, попробовать локальную рязанскую кухню и мещерский чай.

Поклонники Константина Паустовского смогут послушать рассказы писателя и прочитать их самостоятельно в лесном читальном зале. Маленьких зрителей ждет музыкальная сказка и деревянная игротека. А на память о хороших выходных можно будет обзавестись фирменными сувенирами.

"Одним из гостей фестиваля станет экоактивист Роман Саблин с рассказом о том, как провести мероприятие без ущерба природе. А погружение в атмосферу театра и искусства обеспечат сотрудники московского музея Константина Паустовского с программой "Паустовский и театр"", — говорится в сообщении.

Также все желающие смогут познакомиться с новыми арт-объектами тропы Паустовского или отправиться на экскурсию в монастырь, заняться йогой или скандинавской ходьбой.

Администрация Рязани обращает внимание гостей фестиваля и жителей поселка Солотча на то, что с 21:00 22 сентября по 22:00 23 сентября движение по Монастырской площади от д. 2 до д. 10 будет временно перекрыто, в этот период территория должна быть освобождена от частного транспорта.