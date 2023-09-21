"Большую часть ассортимента фарфоровых предприятий 1920-х-1940-х годов составляла продукция массового производства — многотиражный фарфор. Сегодня многотиражный советский фарфор все чаще становится объектом внимания со стороны коллекционеров и музейных сотрудников", — говорится в сообщении.

В собрании Псковского музея хранятся около 200 предметов, относящихся к довоенному периоду, 167 из них будут представлены на выставке. Это чайные и столовые сервизы или их фрагменты, отдельные столовые и чайные предметы, предметы декора, скульптура малых форм.

Особое место среди предметов коллекции занимают работы, непосредственно выполненные выдающимися художниками-фарфористами. Среди них — пудреница "золотой мост" и чайные пары "с рыбками".