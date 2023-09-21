Мастер-план "УК Архыз" по развитию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, утвержденный "Кавказ.РФ", предполагает, что в 2027 году в эксплуатацию будут дополнительно введены около 30 км горнолыжных трасс общей площадью более 115 га, из которых 100 га — с системой искусственного снегообразования. Также на территории курорта будет построено шесть новых канатных дорог.

Таким образом, к 2027 году общая протяженность трасс курорта "Архыз" составит более 57 км, а количество канатных дорог — 14.

Кроме того, к 2030 году на курорте будет введено в эксплуатацию более 8 тыс. мест размещения категорией не ниже "3 звезды", а также зоны общественного питания на 3 тыс. посадочных мест.

Также мастер-план предполагает постройку на территории ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Зеленчукском и Урупском районах республики новых туристических деревень. В дополнение к существующим деревням Романтик и Лунная поляна планируется создать деревни Дукка, Фестивальная, Дукка 2000 и Пхия (проектирование последних двух планируется после 2030 года). Все шесть деревень смогут вмещать 15 тыс. гостей, говорится в сообщении.

Планируется, что уже в 2027 году турпоток на "Архыз" вырастет до 1,5 млн гостей.

На совещании в правительстве РФ 6 марта 2023 года вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что турпоток на "Архыз" удвоится к 2030 году за счет создания новой инфраструктуры частным инвестором, который вложит в развитие курорта 40 млрд рублей.

Краснодарское ООО "Горные вершины" 1 марта 2023 года стало победителем конкурса на покупку курорта "Архыз", предложив 24,2 млрд рублей.

Курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна работают более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, 8 канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.