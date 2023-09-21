Данное судно, как следует из справочных материалов ОСК, предназначено для морских круизов и перевозки персонала в арктических морях с высадкой на необорудованный берег.

Работы над дизайн-концептом, как "Интерфаксу" в кулуарах "Невы 2023" рассказал главный инженер АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (ЦМКБ "Алмаз") Михаил Алешин, шла в рамках программы инновационного развития ОСК на 2020-2024 годы.

"Судно может двигаться во льдах толщиной до 1,7 метра, заходить за Новую Землю. А в летнюю навигацию круизный лайнер может пройти весь Северный морской путь самостоятельно. Строительство такого судна — это та задача, которую можно адекватно решить в нынешних условиях", — сказал Алешин "Интерфаксу".

По словам собеседника агентства, техническая проработка судна уже выполнена. Корпус круизного лайнера испытан и отработан, энергетическая установка на нем предполагается отечественная, оборудование для оснащения судна также производится в РФ.

Как отметил Алешин, строительство подобного круизного лайнера можно начать "с ходу" — техническая возможность для этого есть. "Все только зависит от определения объемов финансирования и формирования графика строительства", — добавил собеседник агентства.

Согласно справочной информации, водоизмещение "Кунашира" составляет 9 тыс. тонн, длина — 112 метров, ширина — 20 метров. Ледовый класс судна — Arc7, дальность плавания экономической скоростью хода — 8 тыс. миль. Экипаж судна — 55 человек, пассажировместимость — 74 человека.

"Численность экипажа и пассажировместимость обсуждалась с организаторами круизов по Северному Ледовитому океану. Подобные значения оптимальны в случае помощи при возникновении экстренных ситуаций на судне в высоких широтах, контроле пассажиров при штатных высадках на лед", — сообщил Алешин.

Кроме того, габариты судна, его пассажировместимость и варианты размещения подбирались с учетом востребованности арктических круизов у туристов. По мнению Алешина, большая популярность подобно вида отдыха позволит окупить круизный лайнер "очень быстро". Внешний же облик арктического круизного лайнера может быть доработан под пожелания заказчика.

ЦМКБ "Алмаз" — одно из ведущих проектно-конструкторских бюро РФ в области судостроения.