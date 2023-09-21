Отмечается, что субсидии распределяла комиссия по вопросам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на поддержку инвестиционных проектов правительства РФ.

"Процедура проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий завершена. Деньги уже распределены комиссией правительства РФ. Заявки были поданы в мае текущего года", — приводятся в сообщении слова врио председателя республиканского комитета по туризму Мадины Тебиевой.

Ранее сообщалось, что в 2023 году республика получит 333 млн рублей из федерального бюджета на создание модульных отелей. Субсидии помогут решить проблему нехватки средств размещения туристов.