"В этом году планируем сдать в эксплуатацию пять объектов: взлетно-посадочные полосы в международном аэропорту Якутска, а также Усть-Неры и Черского, а также объекты инфраструктуры в Вилюйске и Нерюнгри. В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию взлетные полосы в аэропортах Полярный и Мирный", — заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По словам генерального директора ФКУ "Ространсмодернизация" Игоря Гурова, в аэропорту Черский завершается укладка аэродромных плит на взлетно-посадочной полосе, объект готов на 87%. Сейчас идет устройство обочин, установлено новое метеорологическое оборудование. Кроме того, более чем на 85% готова ВПП в аэропорту Усть-Нера протяженностью около 1,7 тыс. м. Длина обновленной полосы позволит принимать различные воздушные суда типа Bombardier. Реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска тоже находится в высокой степени готовности, в Вилюйске общая готовность аэродромной инфраструктуры составляет более 95%.

Как уточняется на сайте правительства РФ, работа по обновлению инфраструктуры аэропортов в регионах России ведется в рамках национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" с 2019 года. По словам Хуснуллина, за четыре года по нацпроекту реконструирован 21 объект, 9 из них находятся на территории Дальнего Востока. В прошлом году силами "Ространсмодернизации" досрочно были завершены работы в аэропортах Белая Гора, Сангар, Хандыга и Депутатский. Ранее президент Владимир Путин на пленарном заседании VIII Восточного экономического форума поручил правительству подготовить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри дальневосточного региона, он в том числе должен охватывать строительство новых и модернизацию действующих аэропортов.