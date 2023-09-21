Полеты будут выполняться три раза в неделю. На воздушной линии будут задействованы широкофюзеляжные самолеты Airbus A330.

Маршрут будет пользоваться спросом у пассажиров, путешествующих с деловыми целями, и туристов, ожидают в "Аэрофлоте".