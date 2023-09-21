В экспозицию войдут более 100 листов оригинальных иллюстраций и обложек к детским книгам 1920-1980-х годов из собрания Русского музея. Среди них — редко экспонируемые работы Юрия Васнецова, Владимира Лебедева, Евгении Эвенбах, Веры Ермолаевой, Николая Тырсы, Мая Митурича-Хлебникова, Виктора Пивоварова.

Экспозиция построена по хронологическому принципу и последовательно знакомит посетителей с советской детской иллюстрацией. Особенностью выставки является то, что в залах представлены не только оригинальные листы, но и издания из сектора редкой книги научной библиотеки Русского музея.

"Несмотря на то, что новая выставка в Михайловском замке охватывает почти весь советский период, основное внимание в ней уделено довоенной детской иллюстрации. В 1920-е годы в Ленинграде в течение нескольких лет существовало два основных издательских центра — частное издательство "Радуга" Льва Клячко и Детский отдел Госиздата под руководством Самуила Маршака и Владимира Лебедева", — отмечают в музее.