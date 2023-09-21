"С 25 сентября Генеральное консульство КНР во Владивостоке планирует переезд в новый офис, расположенный по адресу: ул. Всеволода Сибирцева, 59. В связи с переездом и празднованием Дня образования КНР прием визовых документов будет приостановлен с 22 сентября по 6 октября", — говорится в сообщении.

Работа консульского представительства возобновится с 9 октября 2023 года в новом офисе. Консульский округ Генерального консульства КНР во Владивостоке включает Приморский и Камчатский края, Сахалинская и Магаданскую области, Чукотский автономный округ.