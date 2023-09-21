Согласно информации с сайта госзакупок, МСУ-1 стало единственным допущенным к закупке участником. Открытые переговоры были признаны несостоявшимися, а с МСУ-1 был заключен договор на 6,4 млрд рублей при начальной (максимальной) цене 6,5 млрд рублей.

Как сообщалось, прежнее здание планируют переориентировать на международные рейсы. Новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий будет в два раза крупнее существующего и займет площадь 9,8 тыс. кв. м.

Новый терминал аэропорта оборудуют тремя телетрапами. Пропускная способность комплекса составит 600 пассажиров в час, ежегодный пассажирооборот — до 1 млн 115 тыс. человек.

Завершение всех работ по объекту планируется до 10 июля 2025 года.

Аэропорт Барнаула находится в управлении АО "Авиапредприятие "Алтай", которое осуществляет аэропортовую деятельность с 1997 года. В июне 2022 года холдинг "Новапорт" увеличил долю в АО с 48% до 75% минус 1 акции по итогам допэмиссии бумаг аэропорта, на выкуп было направлено 800 млн рублей. Доля второго акционера — Минимущества Алтайского края — уменьшилась с 52% до 25% плюс 1 акции.

В настоящее время рейсы из барнаульского аэропорта осуществляются в два аэропорта Москвы, в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Омск, Санкт-Петербург, Сочи, Пермь, Красноярск, Сургут и Тюмень.

АО "МСУ-1" зарегистрировано в Московской области. Согласно бухгалтерской отчетности компании, по итогам 2021 года выручка составила 56,2 млрд рублей, чистая прибыль — 174,6 млн рублей. В 2023 году заключены госконтракты на 41,3 млрд рублей, среди основных заказчиков госконтрактов — ФКУ "Ространсмодернизация" и ППК "Единый заказчик". Также компания является генподрядчиком реконструкции международного аэропорта Архангельска (Талаги). Общая стоимость работ составляет 8,6 млрд рублей.

На сайте АО сообщается, что "МСУ-1" работает по четырем основным направлениям: строительство и оснащение "под ключ" жилых комплексов и микрорайонов, объектов социального, медицинского и образовательного назначения, коммерческой недвижимости; строительство инженерных коммуникаций, дорог, эстакад, мостов и путепроводов; строительство объектов энергетики; рекультивация полигонов ТБО.