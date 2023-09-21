"Экспертиза установила, что шесть кораллов серо-белого цвета относятся к отряду мадрепоровых и значатся в перечне видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения. Для провоза таких сувениров необходимо получить разрешения (сертификаты) СИТЕС и заполнить таможенную декларацию", — говорится в сообщении.

Однако туристка этого не сделала, так как не знала, что подобное запрещено перевозить через границу.

"Теперь ей грозит либо штраф в размере от одной до 2,5 тыс. рублей, либо конфискация кораллов", — отметили в управлении.