"По данным информационной системы eQonaq, за три летних месяца в стране побывали 448 тысяч иностранных туристов. Из них 64,6% — это мужчины. А большинство иностранных гостей — люди в возрасте от 30 до 44 лет", — говорится в сообщении.

По количеству иностранных гостей лидирует самый крупный город Казахстана — Алматы, здесь побывали более 139 тыс. туристов. На втором месте Астана, где останавливались 68 тыс. иностранцев. Тройку лидеров замыкает Алматинская область, здесь побывали около 34 тыс. туристов.

Популярностью у зарубежных туристов пользуется и запад республики: за три летних месяца в Мангистаускую область прибыли более 28 тыс. иностранцев, в Атыраускую — более 25 тыс.

В Акмолинскую область прибыли около 21 тыс. иностранных туристов, в Жамбылскую, Актюбинскую, Карагандинскую и Северо-Казахстанскую области — более 14 тысяч.

"В целом, число иностранных гостей, прибывших в Казахстан с начала года, увеличилось в 1,8 раза. Ожидается, что до конца 2023 года страну посетят 1,4 млн туристов из других стран", — отмечается в сообщении.