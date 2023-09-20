«Делегация из Ирана прилетит в Россию в рамках группового безвизового соглашения между странами в ночь с 20 по 21 сентября. Гости проведут неделю на Северном Кавказе», — говорится в сообщении.

Визит иранской делегации организован АО «Кавказ.РФ» при поддержке Минэкономразвития.

Как отметили в пресс-службе компании, сложностей с оформлением групповой безвизовой поездки из Ирана в Россию не было.

В состав делегации вошли представители турагентств Ирана. Поездка запланирована до 26 сентября, за это время группа познакомится с туристическим потенциалом Северного Кавказа и достопримечательностями Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики, Чечни и Дагестана.

Ранее туроператоры сообщали о том, что программа групповых безвизовых поездок между РФ и Ираном не работает.

Россия и Иран заключили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках 1 июля 2021 года. В его рамках граждане двух стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп от 5 до 50 человек на срок не более 15 дней. Введение документа в действие было отложено из-за пандемии. Как заявляли в Минэкономразвития, он заработал 1 августа 2023 года. В список аккредитованных для работы в рамках соглашения вошли 260 российских туроператоров из 35 регионов.