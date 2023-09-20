"Подход будет дифференцированным, в зависимости от конкретного крымского региона", — написал он в своем телеграм-канале в среду.

Аксенов уточнил, что возможность дополнительных мер поддержки обсуждалась в среду на совещании в режиме ВКС с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова. В первую очередь, речь идет о разработке программы загрузки круглогодичных средств размещения, в том числе жителями новых субъектов. Кроме того, предложено изучить возможность предоставления льгот по ряду налогов и сборов.

"В течение недели предложения будут проработаны для принятия решений федеральными органами власти", — отметил глава Крыма.

По его словам, на данный момент более 3 тыс. туркомпаний полуострова подали заявки на федеральную выплату в размере четырех МРОТ на каждого работника при выполнении условий по сохранению занятости. Выплата субсидии начнется после проверки документов.

Как сообщалось, турпоток в Крым в этом году снизился на 28% к прошлогоднему показателю.