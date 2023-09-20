«В Крыму завершился прием заявок на федеральную выплату в размере 4 МРОТ на каждого работника. Подано более 3 тыс. заявок, выплата субсидии начнется после проверки документации региональными органами власти», — говорится в сообщении.

Как напоминают в министерстве, правительство выделило из резервного фонда более 2,5 млрд рублей на предоставление субсидий Крыму и Севастополю для поддержки занятости в туристической отрасли.

«Субсидию получат те предприниматели, которые пострадали от снижения туристического потока в регионе на фоне введенных недружественными странами санкций. Юрлицам и ИП будет начислено по 4 МРОТ на каждого работника при условии сохранения не менее 80% численности персонала», — говорится в сообщении.

Выплаты крымским предпринимателям в сфере туризма обсуждались в ходе совещания министра экономического развития России Максима Решетникова с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. На встрече также шла речь о возможности дополнительных мер поддержки крымского турбизнеса.