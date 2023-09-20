В Екатеринбурге состоялась очная защита проектов корпоративных музеев страны, вошедших в шорт-лист V Национальной премии. В номинации "Лучший промышленный маршрут", победителем которой стал корпоративный музей "Янтаря", было заявлено 6 проектов. По итогам защит экспертная комиссия приняла решение в этом году не присуждать диплом 1-й степени.

Победу в номинации корпоративному музею завода принес разработанный для детей экскурсионный маршрут по производственным площадкам предприятия "Искусство строить корабли — движение в будущее!", реализованный в июне в рамках акции "Горжусь своей семьей". Следуя по маршруту, юные посетители смогли познакомиться с цехами предприятия, осмотреть величественные корабли на стапелях и достроечных набережных, увидеть плавучий док, портовые краны "Пеликаны" и поучаствовать в конкурсах и играх.

Заведующий корпоративным музеем "Янтаря" Александр Финьков отметил, что "для заводского музея сохранение наследия и истории предприятия, а также популяризация отрасли среди молодежи являются важнейшими задачами. Мы рассказываем, какой путь прошло кораблестроение за несколько столетий и показываем его современный облик и передовые технологии, повышая имидж профессии корабела. Признание экспертного сообщества и коллег доказывает, что музей с этой задачей справляется на отлично. Однако на достигнутом останавливаться мы не собираемся. Музей продолжает работу, впереди — новые достижения и победы".

АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" входит в "Объединенную судостроительную корпорацию" (ОСК) и специализируется на строительстве военных кораблей и гражданских судов различного класса спусковым весом до 10 тыс. тонн, а также на судоремонте. Всего заводом "Янтарь" построено более 160 боевых кораблей и свыше 500 гражданских судов. В настоящее время контрольный пакет акций ОАО "ПСЗ "Янтарь" у государства в лице АО "Объединенная судостроительная корпорация".