Соответствующее решение Межправительственный комитет по охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО принял на 45-й сессии в Эр-Риярде, сообщила пресс-служба МИД Казахстана в среду.

"Сегодня пустыни Центральной Азии удостоены глобального признания ЮНЕСКО в качестве выдающегося примера развития наземных экосистем в экстремальных климатических условиях и эволюции стратегий выживания и адаптации растений и животных в рамках динамичных экологических и биологических процессов. Рассчитываем, на то, что новый международный статус Алтын-Эмеля и Барсакельмеса привлечет дополнительное внимание к важности продолжения глубокого научного исследования и эффективных мер по охране пустынных экосистем Казахстана, а также укрепления потенциала нашей страны в развитии устойчивого и ответственного туризма", — говорится в заявлении казахстанской делегации, выдержки из которой приводит МИД.

На территории пустынь Казахстана, Узбекистана и Туркменистана отмечается одна из самых высоких в мире разниц максимума и минимума температуры воздуха. По мнению ученых, они наглядно демонстрируют эволюцию и адаптацию наземных экосистем к экстремальным климатическим условиям. Для выживания в них многие виды растений и животных сформировали уникальные стратегии адаптации. При этом данные пустыни являются домом для целого ряда редких животных, таких как куланы, джейраны, сайгаки, и растений, таких как саксаул.

По мнению экспертов, до настоящего времени холодные зимние пустыни были единственным крупным биомом, не представленным в Списке всемирного природного наследия. Ранее Алтын-Эмель и Барсакельмес получили статус биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Казахстан является членом ЮНЕСКО с 22 мая 1992 года. В Список всемирного культурного и природного наследия от Казахстана вошли уже шесть номинаций, в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества — 13, в Сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО — 15, в Реестр документального наследия "Память мира" — 3, в Календарь памятных дат — 25.