«В первом полугодии в туристических объектах размещения зафиксировано 1,19 млрд ночевок, это почти на 11 млн больше, чем за тот же период в допандемийном 2019 году (1,18 млрд, плюс 0,9%). Кроме того, в январе-июне количество ночевок было на 136 млн ночевок больше, чем за аналогичный период прошлого года (плюс 12,9%). По сравнению с 2021 годом прирост составил 786 млн, а с 2020 годом – плюс 718 млн», — говорится в исследовании.

Как отмечает Евростат, самый большой рост был зафиксирован в январе (плюс 45%) и феврале (плюс 27%).

Во всех странах-членах ЕС наблюдается увеличение числа туристических ночевок, за исключением Венгрии, где есть небольшое снижение – минус 0,3%.

Наибольший прирост в первом полугодии показали Кипр (плюс 39,3%), Мальта (плюс 30,5%) и Словакия (плюс 28,7%).

Еще примерно половине стран Евросоюза только предстоит достичь показателей допандемийного 2019 года. Так, число туристических ночевок в Латвии в январе-июне на 23,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, в Словакии – на 16%, Венгрии – на 12,2%, в Литве – на 11,7%.

Как считают в Евростате, активный рост числа ночевок произошел благодаря восстановлению международного туризма. По сравнению с прошлым годом количество ночевок иностранных туристов выросло на 22,5%, а внутренних туристов – на 5,8%.

Всего на долю иностранных туристов в первом полугодии 2023 года пришлось 545 млн ночей или 46% от общего числа туристических ночевок.