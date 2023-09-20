"Зрители увидят представление "В гостях у Огарёвых", которое погрузит их в атмосферу осенней дворянской усадьбы. Владелица имения София Михайловна поведает о Вечаше, поделится тонкостями ведения хозяйства. Гости узнают, чем увлекались и как проводили свободное время семьи поместных дворян", — отмечается в сообщении музея.

Их угостят чаем и яблоками из местного сада. Крестьянские девушки расскажут об осенних работах в усадьбе и развлекут народными играми.

Мемориальный музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова входит в состав Псковского музея-заповедника и состоит из двух усадеб — Вечаша и Любенск.

Имение Вечаша в конце XVIII в. принадлежало Д.В. Татищеву, который получил его в дар от Екатерины II. В конце XIX века оно было приобретено полковником Федором Огаревым на имя жены, Софьи Михайловны.

Начиная с 1894 года, Римский-Корсаков с семьей шесть раз снимал господский дом как дачу. Усадьба Огаревой привлекла композитора обширным парком, раскинувшимся на берегу озера Песно, и удобным местоположением дома. Здесь он работал над созданием опер "Ночь перед Рождеством" (1894 г.), "Садко" (1895 г.), "Царская невеста" (1898 г.), "Сказка о Царе Салтане" (1899 г.), "Сказание о невидимом граде Китеже" (1904 г.), учебника "Основы оркестровки", книги "Летопись моей музыкальной жизни".