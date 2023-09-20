"Мы внимательно следим за сообщениями СМИ об этих предполагаемых случаях мошенничества и коррупции. Эти обвинения очень настораживают и поднимают вопросы, в том числе связанные со следованием европейскому законодательству. Поэтому мы просим Польшу предоставить разъяснения", — заявила она на брифинге.

ЕК дала Польше две недели на предоставление разъяснений по выдвинутым обвинениям, отмечают европейские СМИ.

Кроме того, представитель МВД Германии подтвердил, что министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер накануне провела телефонный разговор касательно скандала с визами со своим польским коллегой Мариушем Каминьским.

"Во время разговора Нэнси Фезер подчеркнула, что правительство Германии ждет от властей Польши быстрого и полного разъяснения ситуации с обвинениями в возможном мошенничестве с выдачей виз в Польше", — заявил представитель немецкого МВД.

Представитель МИД Германии же уточнил, что запрашиваемая у Варшавы информация касается количества выданных виз, национальности получателей и мер, которые предпринимает польское правительство для решения сложившейся ситуации.

Также накануне МИД Германии вызвал польского посла в связи с этим скандалом.

Скандал разразился на прошлой неделе, когда несколько польских СМИ заявили, что МИД Польши вовлечен в схему нелегальной выдачи виз гражданам Среднего Востока и Африки в обмен на взятки.

Власти Польши заявили, что начали расследование, и признали, что нарушения совершались, однако не в таких количествах, как писали польские СМИ, и в основном во время нахождения у власти центристской оппозиции.