"Диксон умер. Нам трудно принять случившееся и трудно сообщить об этом вам, всем тем, кто на протяжении года следил за жизнью нашего милого медведя, переживал и надеялся на его выздоровление", — говорится в сообщении.

Уточняется, что некоторое время назад Диксону стало хуже, появилась одышка, пропал аппетит. Для стабилизации состояния животного специалисты применяли в лечении нестероидные противовоспалительные препараты. Сначала медведю стало легче, но вскоре состояние вновь ухудшилось.

"Диксон умер от острой сердечно-легочной недостаточности — во сне. По заключению ветврачей, состояние медведя ухудшилось из-за прогрессии поражений спинного мозга, а также вследствие вторичной инфекции мочевыводящих и дыхательных путей", — сообщает Московский зоопарк.

5 сентября 2022 года пресс-служба правительства Красноярского края сообщала о спасении раненого белого медведя в поселке Диксон. На теле медведя были обнаружены огнестрельные ранения, также были обездвижены задние лапы.

Белого медведя доставили в Норильск, далее для оказания помощи туда прибыли сотрудники Росприроднадзора и московские специалисты. 6 сентября животное было доставлено в Москву, где специалисты до последнего боролись за его жизнь.