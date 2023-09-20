"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

В последний раз движение по Крымскому мосту перекрывали в среду днем, проезд был недоступен около полутора часов.

Движение на мосту останавливают практически каждый день, иногда — по несколько раз. Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео. Как пояснял советник главы Крыма Олег Крючков, "стратегический объект является целью врага".